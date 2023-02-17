Пропавший на Сахалине вертолёт Robinson обнаружен северо-восточнее горы Красная

Пропавший на Сахалине вертолёт Robinson обнаружен, он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. Об этом сообщили в местном МЧС. Пока в ведомстве не дают информацию относительно состояния пассажиров. Уточняется, что вертолёт обнаружила наземная группа спасателей.

Напомним, что утром 17 февраля вертолёт Robinson пропал с радаров диспетчеров. К предполагаемому месту крушения сразу же выдвинулись спасатели МЧС. На борту, по предварительной информации, находились три человека.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения вертолёта под Саратовом, ещё один пропал.

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