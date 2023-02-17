Россияне тратят на своих собак и кошек суммы, сопоставимые с доходами пенсионеров. Цены на корма и услуги ветеринаров существенно выросли.
По данным Росстата, цитируемым проектом "Толкователь", крупная собака теперь обходится в те же деньги, какие в провинции получают пенсионеры.
В журнале "Ветеринария и жизнь" (№1-2, 2023), подсчитали, что сегодня по всей стране:
Также нельзя не отметить и стремительное удорожание лекарственных препаратов для животных — от 50 до 300%.
При этом пожилые люди в регионах, согласно социологическим опросам, в среднем тратят на еду от 6 до 10 тысяч рублей в месяц. То есть на среднюю российскую пенсию можно прокормить одну крупную собаку.
Кроме того, завсегдатаи ветеринарных форумов сообщают, что собаки и кошки в самом худшем случае (с дешевыми и вредными кормами и самой простой ветеринарией) "обходятся" своим хозяевам из провинции в 5 тыс. руб/месяц.
В столице дела обстоят иначе — даже в кризисно-пандемийные 2019-2021 годы москвичи баловали своих котов и собак, тратя на них 10-15 тысяч рублей в месяц. Эта сумма включает корма, ветеринарию, игрушки и хорошие передержки на время отпусков и командировок.
В свою очередь диетологи опубликовали исследование — оказалось, что "бомж-пакеты" и завариваемые обеды россиян "аналогичны дешевому корму для собак и кошек".
"Дешевая еда никому не показана — ни работягам, таксистам, продавцам, работникам унылых офисов, ни животным. Еда по доступным ценам из дешевых супермаркетов эконом-класса приводит к тому, что и люди, и котики и собаки болеют и даже раньше умирают из-за проблем с почками, печенью и ЖКТ. Но цена перекрывает здравый смысл и любовь к своим питомцам", — рассуждают ветеринары.
Впрочем, в социальных сетях уже давно обсуждаются ролики о том, что "собаки москвичей и питерцев живут лучше пенсионеров из провинции".
Так, например, мужчина выложил фото, "как питаются мясом мои собаки", и тут же стал целью для критики и остракизма.
"Лучше покормите стариков, отдайте нам, погасите наши кредиты, дайте нам денег, богачи…" — писали комментаторы.
Еще завирусился и вызвал десятки тысяч комментариев ролик, в котором обыкновенная пенсионерка увидела видеозапись с рационом, покупаемым молодой хозяйкой для леонбергера Мони. Реакция зрелой дамы была ожидаемой, но непередаваемой…
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