Росстат: траты россиян на кошек и собак больше доходов пенсионеров

3:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне тратят на своих собак и кошек суммы, сопоставимые с доходами пенсионеров. Цены на корма и услуги ветеринаров существенно выросли.

Рост цен на корма и ветеринарные услуги для кошек и собак

По данным Росстата, цитируемым проектом "Толкователь", крупная собака теперь обходится в те же деньги, какие в провинции получают пенсионеры.

В журнале "Ветеринария и жизнь" (№1-2, 2023), подсчитали, что сегодня по всей стране:

на собаку среднего размера тратится примерно 7-10 тыс. рублей в месяц;

на крупную — почти в два раза больше.

Также нельзя не отметить и стремительное удорожание лекарственных препаратов для животных — от 50 до 300%.

При этом пожилые люди в регионах, согласно социологическим опросам, в среднем тратят на еду от 6 до 10 тысяч рублей в месяц. То есть на среднюю российскую пенсию можно прокормить одну крупную собаку.

Кроме того, завсегдатаи ветеринарных форумов сообщают, что собаки и кошки в самом худшем случае (с дешевыми и вредными кормами и самой простой ветеринарией) "обходятся" своим хозяевам из провинции в 5 тыс. руб/месяц.

В столице дела обстоят иначе — даже в кризисно-пандемийные 2019-2021 годы москвичи баловали своих котов и собак, тратя на них 10-15 тысяч рублей в месяц. Эта сумма включает корма, ветеринарию, игрушки и хорошие передержки на время отпусков и командировок.

В свою очередь диетологи опубликовали исследование — оказалось, что "бомж-пакеты" и завариваемые обеды россиян "аналогичны дешевому корму для собак и кошек".

"Дешевая еда никому не показана — ни работягам, таксистам, продавцам, работникам унылых офисов, ни животным. Еда по доступным ценам из дешевых супермаркетов эконом-класса приводит к тому, что и люди, и котики и собаки болеют и даже раньше умирают из-за проблем с почками, печенью и ЖКТ. Но цена перекрывает здравый смысл и любовь к своим питомцам", — рассуждают ветеринары.

Впрочем, в социальных сетях уже давно обсуждаются ролики о том, что "собаки москвичей и питерцев живут лучше пенсионеров из провинции".

Так, например, мужчина выложил фото, "как питаются мясом мои собаки", и тут же стал целью для критики и остракизма.

"Лучше покормите стариков, отдайте нам, погасите наши кредиты, дайте нам денег, богачи…" — писали комментаторы.

Еще завирусился и вызвал десятки тысяч комментариев ролик, в котором обыкновенная пенсионерка увидела видеозапись с рационом, покупаемым молодой хозяйкой для леонбергера Мони. Реакция зрелой дамы была ожидаемой, но непередаваемой…

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