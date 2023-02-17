Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Федеральные трассы в Подмосковье получат выделенные линии для автобусов
При взрыве на оборонном заводе в Самарской области погиб один человек
Отменённый в Петербурге спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт покажут в Москве
Реабилитолог Агапкин: рак лёгких чаще возникает у худых курильщиков
Мирошник: Украина уничтожила бы Донбасс, если бы Россия не начала спецоперацию
Профсоюз будет бороться за сохранение условий труда и зарплаты работников IKEA
Оксана Домнина рассказала, с чего началась болезнь Костомарова: "Единственным симптомом был небольшой кашель"
РВ: спецназ ДНР одним ударом из ПТРК сжёг украинский танк
Цеков: США шантажируют Москву Крымом для завершения конфликта на своих условиях

Росстат: траты россиян на кошек и собак больше доходов пенсионеров

3:03
Общество

Россияне тратят на своих собак и кошек суммы, сопоставимые с доходами пенсионеров. Цены на корма и услуги ветеринаров существенно выросли.

Рост цен на корма и ветеринарные услуги для кошек и собак
Рост цен на корма и ветеринарные услуги для кошек и собак

По данным Росстата, цитируемым проектом "Толкователь", крупная собака теперь обходится в те же деньги, какие в провинции получают пенсионеры.

В журнале "Ветеринария и жизнь" (№1-2, 2023), подсчитали, что сегодня по всей стране:

  • на собаку среднего размера тратится примерно 7-10 тыс. рублей в месяц;
  • на крупную — почти в два раза больше.

Также нельзя не отметить и стремительное удорожание лекарственных препаратов для животных — от 50 до 300%.

При этом пожилые люди в регионах, согласно социологическим опросам, в среднем тратят на еду от 6 до 10 тысяч рублей в месяц. То есть на среднюю российскую пенсию можно прокормить одну крупную собаку.

Кроме того, завсегдатаи ветеринарных форумов сообщают, что собаки и кошки в самом худшем случае (с дешевыми и вредными кормами и самой простой ветеринарией) "обходятся" своим хозяевам из провинции в 5 тыс. руб/месяц.

В столице дела обстоят иначе — даже в кризисно-пандемийные 2019-2021 годы москвичи баловали своих котов и собак, тратя на них 10-15 тысяч рублей в месяц. Эта сумма включает корма, ветеринарию, игрушки и хорошие передержки на время отпусков и командировок.

В свою очередь диетологи опубликовали исследование — оказалось, что "бомж-пакеты" и завариваемые обеды россиян "аналогичны дешевому корму для собак и кошек".

"Дешевая еда никому не показана — ни работягам, таксистам, продавцам, работникам унылых офисов, ни животным. Еда по доступным ценам из дешевых супермаркетов эконом-класса приводит к тому, что и люди, и котики и собаки болеют и даже раньше умирают из-за проблем с почками, печенью и ЖКТ. Но цена перекрывает здравый смысл и любовь к своим питомцам", — рассуждают ветеринары.

Впрочем, в социальных сетях уже давно обсуждаются ролики о том, что "собаки москвичей и питерцев живут лучше пенсионеров из провинции".

Так, например, мужчина выложил фото, "как питаются мясом мои собаки", и тут же стал целью для критики и остракизма.

"Лучше покормите стариков, отдайте нам, погасите наши кредиты, дайте нам денег, богачи…" — писали комментаторы.

Еще завирусился и вызвал десятки тысяч комментариев ролик, в котором обыкновенная пенсионерка увидела видеозапись с рационом, покупаемым молодой хозяйкой для леонбергера Мони. Реакция зрелой дамы была ожидаемой, но непередаваемой…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине

Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.

Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
Солдаты ВС РФ обнаружили братскую могилу из тел боевиков ВСУ в подвале дома в Марьинке
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
В России опять заканчиваются крылатые ракеты: ВПК больше не может их производить
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Появилось видео работы САУ "Хоста" в зоне СВО
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Последние материалы
РВ: спецназ ДНР одним ударом из ПТРК сжёг украинский танк
Цеков: США шантажируют Москву Крымом для завершения конфликта на своих условиях
Росстат: траты россиян на кошек и собак больше доходов пенсионеров
Полковник Морозов: если бы Путин не начал СВО, сегодня бы шла война в России
Пропавший на Сахалине вертолёт Robinson обнаружен северо-восточнее горы Красная
Учёный Артур: необходимость делать в день по 10 тысяч шагов — это миф
Читатели Die Welt* осудили Зеленского за обращение на фестивале в Берлине: "Повсюду этот комик"
Боевик нацбата "Кракен"* Сергеев ликвидирован в районе Артёмовска
ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников