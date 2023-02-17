В Саяногорске неизвестные выбросили коровьи головы

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Саяногорец обнаружил головы коров рядом с контейнерной площадкой в посёлке Ай-Дай на улице Дружной. Опубликовано видео с места событий.

Автор записи сообщил, что головы были упакованы в чёрные пакеты, на ушах прикреплены бирки. Отходы уже начали растаскивать собаки. Мужчина считает, что по биркам можно узнать хозяина мусора.

Администрация проинформировала, что в курсе ситуации и пообещала убрать отходы. Человека, причастного к совершению инцидента, попробуют найти, пишет newkhakasiya.online.

Напоминаем, биологические животные относятся к классу опасных отходов. Они подлежат утилизации на специальных полигонах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.