Адвокат рассказал, что делать, если ребёнка травят в школе: "Родитель обидчика может быть оштрафован"

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат, председатель Совета отцов в Ростове-на-Дону Игорь Ветров объяснил, как с помощью закона защитить ребёнка от школьного буллинга.

Если родители стали замечать подавленное состояние ребёнка и его нежелание посещать школу, то возможно школьник стал жертвой травли среди сверстников.

Адвокат советует поговорить с ребёнком на эту тему.

Ранее сообщалось, что В Иркутской области школьники оторвали однокласснику палец и затоптали его.

Далее следует обратиться к директору школы с просьбой вызвать родителей обидчика в школу. При этом следует собрать как можно больше доказательств буллинга. Если ребёнка избили, то следует обратиться для фиксации травм в медицинское учреждение.

Если директор не спешит исправить ситуацию, то следует направить главе образовательного учреждения письменную просьбу принять меры в отношении обидчиков. Параллельно можно написать заявление в местную комиссию по делам несовершеннолетних.

Юрист ссылается на ч. 1 ст. 151 ГК РФ, которая предусматривает денежную компенсацию причинённого вреда.

"Родитель обидчика может быть оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанностей, по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. А органы опеки и попечительства могут организовать проверку условий жизни его ребёнка и качества воспитания", — цитирует слова Ветрова Общественная Служба Новостей.

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