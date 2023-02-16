Бывший замгубернатора Новосибирской области негативно высказался об уборке снега в городе

1:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Экс-замгубернатора Новосибирска Виктор Козодой посетил города Сибири и сравнил уборку снега со столицей области. По его мнению, в Красноярске снег чистят лучше. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

В социальной сети Козодой опубликовал пост, в котором сообщил, что за две недели побывал в Канске, Верхнеудинске, Ачинске, Мариинске, Енисейске и Красноярске и пришёл к выводу, что в малых городах дороги чистят лучше, чем в Новосибирске.

Все сибирские города стоят в равных условиях перед зимой, только где-то снег убирают, а где-то рассказывают про осадки. Красноярск "лихо" опередил Новосибирск, обошёл его "на повороте", подытожил бывший чиновник.

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