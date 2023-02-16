Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: Россия сурово наказала Японию за наглость и провокации
Солистки "ВИА Гра" не общаются с Анной Седоковой: "Как будто меня не существовало"
Николай Долуда рассказал в Госдуме о роли казаков в проведении СВО
Экс-советник Кучмы Соскин связал поражения Киева с недооценкой Путина
Школьники из Уссурийска издеваются над учителями на уроках
В Польше создан Добровольческий легион для участия в боевых действиях на стороне Украины
Столтенберг лёг спать перед СВО РФ на Украине, зная о её начале
Сбербанк запустит проект по возврату клиентам денег, которые они перевели мошенникам
Актриса Ольга Будина потребовала запомнить звёзд, критикующих Россию на фоне СВО

Бывший замгубернатора Новосибирской области негативно высказался об уборке снега в городе

1:48
Общество

Экс-замгубернатора Новосибирска Виктор Козодой посетил города Сибири и сравнил уборку снега со столицей области. По его мнению, в Красноярске снег чистят лучше. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

Бывший замгубернатора Новосибирской области негативно высказался об уборке снега в городе

В социальной сети Козодой опубликовал пост, в котором сообщил, что за две недели побывал в Канске, Верхнеудинске, Ачинске, Мариинске, Енисейске и Красноярске и пришёл к выводу, что в малых городах дороги чистят лучше, чем в Новосибирске.

Все сибирские города стоят в равных условиях перед зимой, только где-то снег убирают, а где-то рассказывают про осадки. Красноярск "лихо" опередил Новосибирск, обошёл его "на повороте", подытожил бывший чиновник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Последние материалы
Бывший замгубернатора Новосибирской области негативно высказался об уборке снега в городе
Экс-советник Кучмы Соскин связал поражения Киева с недооценкой Путина
Школьники из Уссурийска издеваются над учителями на уроках
В Польше создан Добровольческий легион для участия в боевых действиях на стороне Украины
Столтенберг лёг спать перед СВО РФ на Украине, зная о её начале
Сбербанк запустит проект по возврату клиентам денег, которые они перевели мошенникам
Актриса Ольга Будина потребовала запомнить звёзд, критикующих Россию на фоне СВО
Министерство образования Белгорода будет приглашать в школы священников на "Разговоры о важном"
Порча и сглаз воздействуют на ДНК
Вадим Горшенин: Запад только сейчас понял, что принимает участие в гонке вооружений с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников