Экс-замгубернатора Новосибирска Виктор Козодой посетил города Сибири и сравнил уборку снега со столицей области. По его мнению, в Красноярске снег чистят лучше. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".
В социальной сети Козодой опубликовал пост, в котором сообщил, что за две недели побывал в Канске, Верхнеудинске, Ачинске, Мариинске, Енисейске и Красноярске и пришёл к выводу, что в малых городах дороги чистят лучше, чем в Новосибирске.
Все сибирские города стоят в равных условиях перед зимой, только где-то снег убирают, а где-то рассказывают про осадки. Красноярск "лихо" опередил Новосибирск, обошёл его "на повороте", подытожил бывший чиновник.
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