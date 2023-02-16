В Сети появилось видео, на котором ученики уссурийской школы №2 во время урока курят электронные сигареты под блатной рэп и оскорбительно высказываются о полиции и учителе. Об этом сообщает издание vostokmedia.com.
Жители города отметили, что школа сама по себе хорошая, но изменить поведение современных подростков учителя не в силах. Полиция устанавливает личности несовершеннолетних хулиганов, ведётся опрос учеников и педагогов.
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