Школьники из Уссурийска издеваются над учителями на уроках

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сети появилось видео, на котором ученики уссурийской школы №2 во время урока курят электронные сигареты под блатной рэп и оскорбительно высказываются о полиции и учителе. Об этом сообщает издание vostokmedia.com.

Жители города отметили, что школа сама по себе хорошая, но изменить поведение современных подростков учителя не в силах. Полиция устанавливает личности несовершеннолетних хулиганов, ведётся опрос учеников и педагогов.

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