Тело начальницы "Управления финансового обеспечения министерства обороны по Западному округу" Марину Янкину нашли под окнами многоэтажки.
Главную финансистку Западного военного округа обнаружили мёртвой в Санкт-Петербурге.
Марину Янкину нашла прохожая у подъезда дома по улице Замшина северной столицы. Предположительная версия гласит, что женщина выпала из окна.
"Ещё одна странная смерть", — комментируют происшествие интернет-пользователи.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье покончил с собой бывший замглавы Центра "Э" Владимир Макаров.
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Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.