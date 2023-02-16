Ещё одна странная смерть: начальницу управления Минобороны РФ по ЗВО нашли мёртвой в Петербурге

Тело начальницы "Управления финансового обеспечения министерства обороны по Западному округу" Марину Янкину нашли под окнами многоэтажки.

Главную финансистку Западного военного округа обнаружили мёртвой в Санкт-Петербурге.

Марину Янкину нашла прохожая у подъезда дома по улице Замшина северной столицы. Предположительная версия гласит, что женщина выпала из окна.

"Ещё одна странная смерть", — комментируют происшествие интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье покончил с собой бывший замглавы Центра "Э" Владимир Макаров.

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