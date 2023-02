Единороссы Новосибирска объяснили, для чего подарили участникам СВО кувалды: это шанцевый инструмент

Члены "Единой России" рассказали, зачем отправили участникам СВО кувалды.

В отделении партии "Единой России" Новосибирска призвали не искать никаких намёков в том, что военнослужащим СВО подарили кувалды. Единороссы отметили, что это нужный военным строительный инструмент, который может пригодиться для установки палаток и проведения других необходимых на фронте работ.

"Шанцевый инструмент, включая кувалды, кирки, лопаты, ломы, должен обязательно присутствовать в подразделениях, учитывая, что многие из подразделений живут в окопах, землянках, укрытиях", — цитирует слова представителей партии издание "Подъём".

Ранее артист Иван Охлобыстин пригрозил участникам новогодних ТВ-шоу тем, что кувалда придёт ко всем рано или поздно.

