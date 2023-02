Талызина о Барбаре Брыльске, оскорбившей россиян: она старая больная женщина, и к тому же полька

Российская актриса Валентина Талызина отреагировала на высказывание своей польской коллеги Барбары Брыльски, заявившей, что россияне живут в нищете и катастрофических условиях в всех городах страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Талызина посоветовала не обращать внимания на слова Брыльски, которая, будучи "старой, больной и несчастной женщиной", живущей в Польше, чувствует себя обязанной сказать что-то плохое про Россию.

"Барбара Брыльска — бедная, несчастная, старая больная женщина! Ей надо что-то сказать плохое про Россию. На ее слова сегодня реагировать не надо. Это Польша. Она обязана это была сказать. Ее надо пожалеть, мы — русские — богатые и щедрые", — заявила Талызина в разговоре с НСН.

Талызина напомнила, что сама Брыльска нигде, кроме Москвы и Киева, в которых она снималась, не была, поэтому понятия не имеет, как выглядит жизнь россиян в других городах РФ. А критиковать Россию Брыльску вынудили нынешние обстоятельства, уверена артистка.

