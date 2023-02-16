Специалист Онищенко: количество полезных веществ в муке зависит от помола

Первосортная мука хорошо подходит для выпечки, но в низших сортах сохраняются витамины группы В, Е и Р. Об этом сообщила заместитель директора мукомольного производства "Ситно" Виктория Онищенко.

Количество полезных веществ в муке зависит от помола: в грубом больше всего пользы. Также следует обращать внимание на количество клейковины в составе продукта: чем её больше, тем качественнее получится тесто.

Средний срок годности муки составляет 12 месяцев с даты изготовления. Также необходимо пересыпать продукт из заводской упаковки в герметичную посуду.

"Но, если в продукте вы обнаружили вредителей хлебных запасов, или он приобрел прогорклый запах, его лучше не использовать, несмотря на ещё не истёкший срок годности", — отметила специалист в беседе с kursdela.biz.

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