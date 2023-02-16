Верховный суд КБР отправил на новое рассмотрение резонансное "чернобыльское дело"

Адвокат Руслан Фицев заявил, что в Верховном суде Кабардино-Балкарии прошло заседание по пересмотру приговора по "чернобыльскому делу". Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС обратились в суды с исками к Минфину России о компенсации морального вреда.

Суды иски удовлетворили и обязали казну выплатить 484 истцам более 670 миллионов рублей каждому заявителю. Впоследствии Верховный суд признал выплаты неправомерными из-за того, что на момент происшествия закона, по которому обратились ликвидаторы, еще не существовало.

"Дело было возвращено в Верховный суд КБР на новое рассмотрение," — сообщил newstracker.ru.