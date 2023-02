В Волгодонске разразился скандал из-за открытки для бойцов СВО с солдатом дивизии СС имени Адольфа Гитлера

Your browser does not support the audio element.

В одной из школ Волгодонска детям раздали шаблоны для открытки воинам СВО с фотографией панцергренадера танковой дивизии "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" Арно Функе.

Одна из жительниц Волгодонска заметила возмутительную подмену, узнав знаменитый снимок Арно Функе, сделанной 18 декабря 1944 году в Арденнах. Фото было помещено на бланк, который детям было предложено заполнить поздравительными словами в адрес участников спецоперации на Украине.

Директор школы, в которой произошёл неприятный инцидент, Дмитрий Шляков объяснил, что шаблон был скачен из интернета.

"Учитель не идентифицировала принадлежность солдата к войскам не российской армии", — цитирует слова Шлякова издание "Блокнот".

Директор школы заверил, что ни одна подобная открытка не была направлена на фронт, поэтому есть возможность исправить ошибку.

Ранее актриса Мария Шукшина возмутилась по поводу того, что в Москве продают детские перчатки с изображением Адольфа Гитлера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.