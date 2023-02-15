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Соцопрос: Более трети россиян испытывают стресс при общении с курьерами

Общество » Семья

37% граждан России испытывают стресс при общении с курьерами из службы доставки еды и продуктов питания. 65% из них оценивают свой уровень стресса как низкий, 24% — как средний, а 11% — как высокий. Между тем 63% россиян сказали, что взаимодействие с курьерами не доставляет им дискомфорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Аналитическим центром Университета "Синергия" среди пяти тысяч жителей всех регионов страны.

Соцопрос: Более трети россиян испытывают стресс при общении с курьерами

У 62% участников опроса был неприятный опыт обращения в службу доставки. Им

  • несвоевременно привозили еду и продукты питания (так ответили 34% респондентов),
  • доставляли товар ненадлежащего качества (20%), неполный (18%) или чужой заказ (4%).

У 11% россиян не по их вине возникали сложности с оплатой, а ещё 13% остались недовольны поведением курьеров.

61% опрошенных в целом доверяют курьерам, считая, что среди них есть много добросовестных и ответственных людей. 39% россиян, напротив, с недоверием относятся к сотрудникам службы доставки.

12% всех респондентов опасаются, что курьеры могут преднамеренно портить или употреблять их еду и продукты питания. По их мнению, такое поведение объясняется желанием курьера навредить неприятному клиенту (такой ответ дали 31% граждан), тяжёлыми условиями труда доставщиков (28%) и низким культурным уровнем некоторых из них (16%). Ещё 25% уверены, что вина за подобные инциденты лежит на руководстве курьерской службы, которая в должной мере не контролирует своих сотрудников.

64% участников исследования проверяют еду и продукты при курьере. 36% этого не делают, потому что уверены в качестве работы службы доставки (44%), не располагают достаточным временем (30%) и стесняются задерживать курьера (17%). Ещё 9% выбрали вариант ответа "другое".

Как показал опрос, 46% россиян с разной периодичностью заказывают домой или на работу готовую еду и продукты питания.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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