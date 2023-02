Тюменские арестанты боятся сидеть в одной камере с каннибалом

Арестованные тюменцы, находящиеся в следственном изоляторе номер 1, неоднократно жаловались своим защитникам, что им приходится делить одну камеру с каннибалом.

Как пишет nashgorod.ru, речь идёт не о каких-то слухах — они лично слышали от мрачного сокамерника признания в людоедстве.

"Нам приходится дежурить, когда он не спит, вдруг кинется. Из передачек ест только колбасу, зубами скрипит, нам жутко от этого", — поведал один из задержанных своему адвокату.

Сидеть в одной камере с каннибалом приходится рядовым мошенникам и мелким хулиганам, которые как огня боятся своего соседа. Однако в в УФСИН сообщили, что ничего не могут поделать, потому что "таков порядок".

