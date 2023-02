Эксперт фармацевтической компании: "Виагру" на российском рынке легко заменят аналоги

Прекращение поставок "Виагры" в Россию можно считать проблемой лишь ментального порядка, так как никаких физических проблем с доступностью этого препарата и аналогов его для российского рынка нет. Об этом заявил Pravda.Ru директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Специалист отметил, что в 2022 году на российском рынке присутствовало 23 аналога препарата "Виагра" с тем же действующим веществом от самых разных производителей.

"Это и российские компании, и иностранные. Здесь есть и брендированная продукция, и небрендированная. Выбор практически на любой размер кошелька, цвет, вкус и так далее. Так что "Виагра" давным-давно не является лидером этого рынка. Хотя она, по сути, сформировала весь этот сегмент рынка, с неё началось развитие данной группы препаратов — для лечения эректильной дисфункции, по крайней мере, в таком массовом формате", — объяснил специалист.

По его словам, бренд серьёзно потерял свою рыночную долю за последние годы.

Так, по состоянию на 2017 год на долю "Виагры" в группе препаратов силденафила приходилось 29,3%, а на 2022 год доля составляла 3,1%. За 5 лет доля компании сократилась практически в 10 раз, добавил эксперт.

Он считает, что тот объём, который выпадает "Виагре", можно заместить буквально за две-три недели.

"И это будет полностью годовой объём потребности в "Виагре". Каких-то предпосылок для тревоги здесь на данный момент нет", — заключил собеседник издания.

Напомним, американская компания Viatris, которой принадлежат права на бренд "Виагра" заявила, что прекратила поставки препарата в Россию.

