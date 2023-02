РБК: жителям Байконура предложили отправиться в зону СВО на Украине за 260 тыс. рублей

Прокуратура Байконура в Казахстане предложила всем желающим подписать контракт на участие в спецоперации на Украине. Единовременная выплата установлена в размере 260 тыс. рублей.

Для получения денежных средств добровольцам необходимо обратиться в управление социальной защиты. Выплаты будут поступать на счёт военнослужащих в течение 20 рабочих дней. Указ главы администрации Байконура о денежных средствах касается только граждан России до 60 лет, передаёт РБК.

