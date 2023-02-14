В Пермском крае звание "Мать-героиня" до сих пор не получила ни одна женщина. Всего по России это звание получили только девять многодетных матерей, их награждает званием президент РФ Владимир Путин.
В Прикамье отмечали, что в регионе 14 многодетных семей, в которых воспитываются 10 и более несовершеннолетних детей. На данный момент properm.ru сообщили, что осталось 13 многодетных семей из этой категории.
Вместе со званием женщинам полагается единовременная выплата в 1 миллион рублей.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.