В Пермском крае звание "Мать-героиня" не получила ни одна женщина

В Пермском крае звание "Мать-героиня" до сих пор не получила ни одна женщина. Всего по России это звание получили только девять многодетных матерей, их награждает званием президент РФ Владимир Путин.

В Прикамье отмечали, что в регионе 14 многодетных семей, в которых воспитываются 10 и более несовершеннолетних детей. На данный момент properm.ru сообщили, что осталось 13 многодетных семей из этой категории.

Вместе со званием женщинам полагается единовременная выплата в 1 миллион рублей.

