Количество работающих пенсионеров в России резко упало — этот показатель снизился почти на 600 тыс. человек. Кроме возможной смертности и пандемии, фактором снижения являются и банальные увольнения.
Колебания численности работающих пенсионеров можно объяснить и стремлением дождаться после увольнения увеличения своих пенсий и затем вернуться на рабочие места, пишет "Независимая Газета".
Таким образом пенсионеры могут увеличить свои доходы по итогам года даже не на 2%, как должно быть при обычном перерасчете с учетом взносов, а на все 9%. Впрочем, инфляция это всё равно не компенсирует.
Издание приводит цифры:
Что характерно, пенсии работающих пенсионеров по старости выросли в номинальном выражении на 9% — до 15,9 тыс. рублей.
При этом нужно понимать, что увольнение такого количества пожилых работников — это очень существенные потери для предприятий. Аналитики Счётной палаты работают над вопросом проблем, связанных с отменой полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.
По этому поводу в пресс-службе ведомства заявили, что величина потерь и материальное обеспечение любых работающих граждан зависят не только от размера пенсии, но и от размера его заработка. То есть "ваши проблемы" в любом случае останутся вашими.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.