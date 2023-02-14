НГ: рынок труда в России потерял за год 600 тысяч пенсионеров

Количество работающих пенсионеров в России резко упало — этот показатель снизился почти на 600 тыс. человек. Кроме возможной смертности и пандемии, фактором снижения являются и банальные увольнения.

Колебания численности работающих пенсионеров можно объяснить и стремлением дождаться после увольнения увеличения своих пенсий и затем вернуться на рабочие места, пишет "Независимая Газета".

Таким образом пенсионеры могут увеличить свои доходы по итогам года даже не на 2%, как должно быть при обычном перерасчете с учетом взносов, а на все 9%. Впрочем, инфляция это всё равно не компенсирует.

Издание приводит цифры:

Разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров по старости составляет 6 тыс. рублей против 4,4 тыс. год назад, свидетельствует Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Неработающие пенсионеры получают пенсию по старости в 21,8 тыс. рублей, которая по сравнению с прошлым годом выросла на 15%, перекрыв годовую инфляцию (11,9%).

Что характерно, пенсии работающих пенсионеров по старости выросли в номинальном выражении на 9% — до 15,9 тыс. рублей.

При этом нужно понимать, что увольнение такого количества пожилых работников — это очень существенные потери для предприятий. Аналитики Счётной палаты работают над вопросом проблем, связанных с отменой полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.

По этому поводу в пресс-службе ведомства заявили, что величина потерь и материальное обеспечение любых работающих граждан зависят не только от размера пенсии, но и от размера его заработка. То есть "ваши проблемы" в любом случае останутся вашими.

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