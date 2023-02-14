Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за заражения спортсмену полностью ампутировали кисти рук. Она не соответствует действительности. Речь идет об ампутации только пальцев.

Сейчас фигурист приходит в себя после операции. По словам врачей, он находится в сознании. По словам медиков, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.

Ранее сообщалось, что спортсмену уже ампутировали левую стопу, а на правой пришлось удалить пятку и несколько пальцев.

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