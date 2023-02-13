Роскомнадзор начнёт вычислять иноагентов с помощью системы "Окулус"

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, как работает система "Окулус", направленная на выявление запрещённого контента в интернете.

Система "Окулус" предназначена для поисков нарушений законодательства РФ на фото и видео. Сообщается, что система готова выполнять задачи в полном объёме с помощью технологии компьютерного зрения.

Определённые изображения, символы, действия и текст на фото и видеозаписях будет изучаться автоматически. Под запрет попадут экстремистские материалы, призывы к митингам и протестам, пропаганда наркотиков, ЛГБТ и так далее.

"Потому что есть ещё, так сказать, СМИ, которые пока не попали в список иноагентов, и которые могут размещать подобный контент", — цитирует слова Кускова Общественная Служба Новостей.

Эксперт не исключает, что "Окулус" может совершать ошибки, поэтому дополнительную проверку подозрительного контента будет проводить человек.

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Как стать иноагентом: причины и поводы