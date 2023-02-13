Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, как работает система "Окулус", направленная на выявление запрещённого контента в интернете.
Система "Окулус" предназначена для поисков нарушений законодательства РФ на фото и видео. Сообщается, что система готова выполнять задачи в полном объёме с помощью технологии компьютерного зрения.
Определённые изображения, символы, действия и текст на фото и видеозаписях будет изучаться автоматически. Под запрет попадут экстремистские материалы, призывы к митингам и протестам, пропаганда наркотиков, ЛГБТ и так далее.
"Потому что есть ещё, так сказать, СМИ, которые пока не попали в список иноагентов, и которые могут размещать подобный контент", — цитирует слова Кускова Общественная Служба Новостей.
Эксперт не исключает, что "Окулус" может совершать ошибки, поэтому дополнительную проверку подозрительного контента будет проводить человек.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.