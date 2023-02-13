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В Воронежской области пациент натравил на врачей районной больницы собаку

Общество

Еще один неадекватный пациент обнаружился в Воронежской области. Он повредил карету "скорой", а потом пришел в больницу с собакой.

В Воронежской области пациент натравил на врачей районной больницы собаку

Сотрудники скорой помощи Новоусманского района Воронежской области были вынуждены прятаться от агрессивного пациента в своём автомобиле. 4 февраля поздно вечером "скорая" отправилась на вызов по случаю травмы головы. На месте происшествия их ожидал мужчина в сильно нетрезвом состоянии, который в ответ на предложение о госпитализации начал нецензурно ругаться и угрожать врачам.

Ради спасения от агрессивного пациента бригада была вынуждена закрыться в карете "скорой". Тогда мужчина и его приятель разбили лобовое стекло и зеркало заднего вида автомобиля медиков. Чуть позже им все же удалось покинуть место происшествие, как сообщается на сайте профсоюза "Действие".

А через некоторое время оба дебошира в сопровождении собаки бойцовской породы явились в районную больницу, где вновь атаковали персонал. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство.

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Нападение на скорую помощь
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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