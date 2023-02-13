Абаканца обвинили в реабилитации нацизма и распространении фейков о Второй мировой войне

В Абакане местного жителя заподозрили в реабилитации нацизма, распространении дезинформации о Второй мировой войне. Предположительно, обвиняемый поддерживал действия немецких фашистов.

По информации ФСБ, 49-летний злоумышленник публиковал в Сети фейки о Советском Союзе и оправдывал атаку Берлина на страну. Во время обыска в доме россиянина обнаружили экстремистские книги, патроны и запрещённые символы, отметили правоохранители.

Как отметили в newkhakasiya.online, в отношении мужчины заведено уголовное дело.

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