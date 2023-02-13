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Эксперт Минздрава: российские врачи имеют право лечить больных без их согласия

Общество

Граждане России имеют право отказаться от любого лечения, дав официальную расписку. Но в некоторых случаях врачи могут провести его без согласия.

Эксперт Минздрава: российские врачи имеют право лечить больных без их согласия

В соответствии с действующими законами, любой пациент в России старше 15 лет может подписать отказ от лечения, и в этом случае врачи не смогут настаивать, даже если считают это лечение единственно возможным и необходимым. Заведующий кафедрой биоэтики РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Елена Гребенщикова рассказала, что в некоторых случаях лечение пациента может осуществляться без его согласия.

"Пациент имеет право отказаться от лечения, подписав документ об отказе, — объяснила Гребенщикова Газете. Ru. — Но в некоторых ситуациях его не спрашивают, например, если он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения или в коме. В других ситуациях врачи будут убеждать".

Также медики имеют право проводить лечение детей без согласия родителей, но для этого на суде нужно доказать, что все манипуляции осуществляются в интересах ребёнка. Эксперт подчеркнула, что в большинстве случаев родителям, к счастью, удаётся разъяснить, что проведение медицинских процедур для их ребёнка необходимо.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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