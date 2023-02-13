Житель Сочи обстрелял местную больницу из-за ссоры с бывшей женой

Проживающий в Сочи мужчина открыл огонь по местной больнице, после того, как поссорился с бывшей женой, которая там работала. Сейчас ему грозит до семи лет заключения.

Пресс-служба МВД Сочи сообщает, что в пункт полиции Дагомыс обратилась 36-летняя женщина, накануне поссорившаяся с бывшим мужем. Она рассказала, что мужчина явился к ней в больницу, где она трудится, и произвёл несколько выстрелов по зданию. После этого он выбросил в лесополосе ружьё и скрылся.

К счастью, в результате этих выстрелов никто не пострадал, однако были повреждены окна аптечного пункта на территории больницы. Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился у себя дома. Ружьё также было обнаружено и отправлено на экспертизу. Предположительно, что открывший огонь по больнице мужчина находился в нетрезвом состоянии, но он отказался от медицинского освидетельствования.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), и максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы. Пока мужчина находится под арестом сроком на десять суток, а в ближайшее время суд примет решение о дальнейшей мере пресечения.

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