Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции и Сирии

Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции.

Накануне в Сети появился ролик десятилетней давности, в котором политик Владимир Жириновский рассказывает о возможности Запада искусственным путём вызывать стихийные бедствия.

"Землетрясения, наводнения и даже эпидемии можно вызывать искусственно. Это делается хитро. Происходит только в Азии и Африке, чтобы обезопасить так называемый золотой миллиард, США и Европу", — отметил политик.

Землетрясение, которое произошло 6 февраля в Турции и Сирии, унесло жизни около 30 000 человек. В турецких СМИ и соцсетях распространилась теория о том, что причиной сильнейших подземных толчков могло стать применение НАТО сейсмического оружия.

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