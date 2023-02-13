В Челябинской области у медиков из ФАПа украли деревянный туалет

Медики из ФАПа в посёлке Новоукраинский Челябинской области лишились деревянного туалета. В самом здании удобства не предусматриваются.

В программе "Вести. Южный Урал" рассказали о преступлении, совершённом жителем посёлка Новоукраинский в Челябинской области. Он похитил здание деревянного туалета, которым пользовались медики местного фельдшерско-акушерского пункта. Хотя само здание ФАПа вроде бы является основательным и даже построено из кирпичей, внутри него туалета никогда не было.

Журналисты выехали на место преступления и побеседовали с главой поселка Ларисой Васиной, которая пожаловалась, что на строительство деревянного туалета для нужд ФАПа было израсходовано 10 тысяч рублей, но постройка прослужила "буквально несколько лет". Теперь медики вынуждены бегать в соседнее здание администрации посёлка по своим нуждам.

Полиция уже выяснила имя похитителя — им оказался местный житель по имени Владимир, который совершил эту кражу в целях растопки печи. Туалета ему хватило на два дня, но теперь мужчину ожидает суд и приговор.

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