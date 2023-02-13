Аналитик Мин-Чи Куо: цены на смартфоны значительно снизятся в 2023 году

Аналитик TF International Мин-Чи Куо анонсировал снижение цен на Android-смартфоны в 2023 году.

По словам аналитика, спрос на гаджеты значительно снизился в последнее время. Склады производителей переполнены, поставки снизились, а акции стремительно падают, сообщает портал My Drivers.

Куо уверен, что сложившаяся ситуация заставит производителей намеренно снижать цены, чтобы конкурировать на рынке и вернуть интерес покупателей.

Примечательно, что даже компания Apple сократила заказы на новую серию iPhone 14 в первом квартале 2023 года из-за пониженного спроса на мобильные девайсы среди покупателей.

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