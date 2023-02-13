Медтехнику в России будут ремонтировать неоригинальными запчастями

Уже скоро ремонт дорогостоящей импортной медтехники в России сможет осуществляться неродными запчастями. Об этом говорится в проекте приказа Росздравнадзора.

Росздравнадзор считает возможным с 1 сентября этого года позволить российским медицинским учреждениям осуществлять ремонт медоборудования за счёт неоригинальных запчастей и комплектующих. Как говорится в проекте приказа ведомства, это необходимо из-за нарастания рисков дальнейшего санкционного давления. Проект данного приказа уже можно прочесть на портале проектов нормативных правовых актов.

Росздравнадзор полагает, что существует немалый риск нарушения поставок оригинальных запчастей и комплектующих для разного импортного медицинского оборудования, которое используется в отечественных больницах и поликлиниках. Отметим, что весной 2022 власти ограничили вывоз из России целого ряда товаров, и в этот список вошла медицинская техника.

Клиники могут столкнуться со сложностями при гарантийном обслуживании оборудования в сертифицированных сервисных центрах. Обычно подобного ремонта технику отправляют в страну-производитель оборудования. Но сегодня имеется риск того, что обратно в Россию оборудование уже не вернётся. Особенно если какие-то комплектующие вроде чипов попадут в категорию товаров двойного назначения.

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