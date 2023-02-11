Белоцерковская* рассказывает в Киеве, как в магазинах РФ продают гнилые продукты и муляжи банок с тушёнкой

Вероника Белоцерковская* рассказывает на украинском телевидении в Киеве, как в магазинах России в "нищемаркетах" продают гнилые продукты и муляжи банок с тушёнкой.

По её словам, в РФ нищета, беспросветность и безысходность. Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.

Сама Белоцерковская* заочно осуждена в РФ на 9 лет за распространение фейков про российскую армию.

"Интересно другое, в этой самой России с муляжами консервов на полках, она как-то сумела скопить имущества аж на 153 млн рублей, которое ныне арестовано. Понятно, что уплатой налогов гражданка себя не утруждала", — отметил публицист.

Когда вот такие очень хотят, чтобы в РФ было плохо, они начинают отрицать реальность и "с визгом топать ножкой, мол, там всё плохо", подытожил Колясников.

* - включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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