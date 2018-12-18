Две трети россиян против рождения детей в гражданском браке

Исследовательский центр "Левада-центр" провел любопытное исследование и выяснил, что подавляющее количество россиян скептически относится к так называемому гражданскому браку.

Так, 63 % заявили отечественным социологам, что если двое людей хотят завести детей, то им, считают респонденты, необходимо заключить официальный брак. Большинство жителей страны придерживаются мнения, что заводить детей вне брака нельзя. Лишь четверть опрошенных — 24 % — заявили, что не видят в этом ничего предосудительного.

61 % опрошенных поделился мнением, что женатые люди счастливее тех, кто одинок. Прямо противоположной точки зрения придерживаются лишь 17 % респондентов.

Треть россиян — 36 % — считает, что необходимо официально зарегистрировать брак для того, чтобы проживать вместе. Немного больше — 47 % — считают, что это совсем необязательно.

Любопытно, что мнения россиян по поводу разводов разделились практически поровну. Так, 34 % заявили, что это единственный достойный выход из кризисной ситуации в семье. 36 % респондентов же признались, что осуждают разводы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин. Так, оказывается, дело не в уровне жизни или других социальных причинах, а в генетике. Американские исследователи пришли к такому выводу, наблюдая за грызунами.

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