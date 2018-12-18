Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Две трети россиян против рождения детей в гражданском браке

Общество

Исследовательский центр "Левада-центр" провел любопытное исследование и выяснил, что подавляющее количество россиян скептически относится к так называемому гражданскому браку.

Две трети россиян против рождения детей в гражданском браке. 396033.jpeg

Так, 63 % заявили отечественным социологам, что если двое людей хотят завести детей, то им, считают респонденты, необходимо заключить официальный брак. Большинство жителей страны придерживаются мнения, что заводить детей вне брака нельзя. Лишь четверть опрошенных — 24 % — заявили, что не видят в этом ничего предосудительного.

61 % опрошенных поделился мнением, что женатые люди счастливее тех, кто одинок. Прямо противоположной точки зрения придерживаются лишь 17 % респондентов.

Треть россиян — 36 % — считает, что необходимо официально зарегистрировать брак для того, чтобы проживать вместе. Немного больше — 47 % — считают, что это совсем необязательно.

Любопытно, что мнения россиян по поводу разводов разделились практически поровну. Так, 34 % заявили, что это единственный достойный выход из кризисной ситуации в семье. 36 % респондентов же признались, что осуждают разводы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин. Так, оказывается, дело не в уровне жизни или других социальных причинах, а в генетике. Американские исследователи пришли к такому выводу, наблюдая за грызунами.

Читайте также:

Идеальная семья — без детей?

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы дети брак семья Россия Левада общество
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Российские вертолеты в прицеле западных разведок
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Недвижимость
Перепланировать квартиру - легко!
Новости Все >
Уборка в доме закончилась для китаянки гангреной
Две трети россиян против рождения детей в гражданском браке
Россия оказалась на 59-й позиции по индексу благополучия
Госдума наделила президента правом выдавать гражданство
Генсек НАТО рассказал о боевых группах альянса у границ России
Мамаев заплатил полмиллиона избитому им водителю и попросился домой
Минстрой планирует скорректировать нацпроект по жилью в меньшую сторону﻿
Без шуток: за вовлечение детей в несогласованные акции будут серьезно наказывать
Москва высказала сожаление о принятии ГА ООН украинской резолюции по Крыму
Россия и Франция будут вместе создавать "умные города"
Читательский топ
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Евросоюз призвали быть готовым "сбросить лишние страны"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Военные новости
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Бывший СССР
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Православие
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Новости Украины
Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет
Новости Украины
В украинском правительстве Петра Порошенко считают "крысой, загнанной в угол"

Но животное, загнанное в угол, добавил депутат Верховной рады Евгений Мураев, опасно.

В украинском правительстве Петра Порошенко считают "крысой, загнанной в угол"
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Военные новости
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Новости Санкт-Петербурга
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
ППС-43 - эффективное оружие для танкиста
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Минтруд предупредил - число безработных взлетит в 2019 году
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
В Грузии раскритиковали оперного певца, выступившего перед Путиным
Россия увеличивает вложения в госдолг США
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
История и современность Все >
Каспар Хаузер: одна из загадок XIX века
Каспар Хаузер: одна из загадок XIX века
Первый китайский император. Династия Цинь
Первый китайский император. Династия Цинь
В США официально признали неспособность противостоять гиперзвуковому оружию
В США официально признали неспособность противостоять гиперзвуковому оружию
СМИ: мулла и батюшка сняли порчу с отдела МВД Башкирии
СМИ: мулла и батюшка сняли порчу с отдела МВД Башкирии
Как нейтралитет не уберег Швейцарию от жертв во Вторую мировую
Как нейтралитет не уберег Швейцарию от жертв во Вторую мировую
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Япония купить много истребителей для соперничества с Россией и Китаем
Япония купить много истребителей для соперничества с Россией и Китаем
Как Латвия в 1918 году стала советской республикой
Как Латвия в 1918 году стала советской республикой
Голодавший на 3500 рублей депутат попросил дать народу еды
Голодавший на 3500 рублей депутат попросил дать народу еды
"Спикеры Кремля" начали говорить о присоединении Белоруссии
"Спикеры Кремля" начали говорить о присоединении Белоруссии
Женское Все >
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Диетологи рассказали о полезных свойствах свинины и сала
Диетологи рассказали о полезных свойствах свинины и сала
В Китае у женщины после уборки началась гангрена
В Китае у женщины после уборки началась гангрена
Лжебеременную фанатку лишат квартиры
Лжебеременную фанатку лишат квартиры
Визажисты вспомнили старый бальзам
Визажисты вспомнили старый бальзам
Человека приговорили к ампутации ноги
Человека приговорили к ампутации ноги
Трудные времена ждут российскую экономику в новом году
Трудные времена ждут российскую экономику в новом году
Форма груди женщины может рассказать многое о ее характере
Форма груди женщины может рассказать многое о ее характере
Шеллак, краска для волос и губная помада приводят к раку
Шеллак, краска для волос и губная помада приводят к раку
Ученые создали имплантат для похудения
Ученые создали имплантат для похудения
Мужское Все >
История одной «вымершей» рыбы
История одной «вымершей» рыбы
Ученые назвали самую древнюю профессию
Ученые назвали самую древнюю профессию
Освежаем внешний вид ванной комнаты без ремонта и больших затрат
Освежаем внешний вид ванной комнаты без ремонта и больших затрат
Лунный календарь и ваш дом: выбираем идеальное время для хозяйственных работ
Лунный календарь и ваш дом: выбираем идеальное время для хозяйственных работ
Наводим чистоту: как заставить блестеть зеркала и стекла
Наводим чистоту: как заставить блестеть зеркала и стекла
Какие кровати выбирают немцы и итальянцы
Какие кровати выбирают немцы и итальянцы
Как создать уют на балконе
Как создать уют на балконе
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Савва Освященный: все ради Христа
Савва Освященный: все ради Христа
Стража и надежда пророка Аввакума
Стража и надежда пророка Аввакума
Отдых с домашними любимцами: какое жилье выбрать
Отдых с домашними любимцами: какое жилье выбрать
Почему мурлыкают кошки
Почему мурлыкают кошки
Хамелеон: миниатюрный и общительный питомец
Хамелеон: миниатюрный и общительный питомец
Откуда у хаски голубые глаза
Откуда у хаски голубые глаза
Законы о защите животных в разных странах
Законы о защите животных в разных странах
Почему многие ученые не доверяют эволюционной психологии
Почему многие ученые не доверяют эволюционной психологии
Беспрецедентный случай уменьшения источников пресноводных ресурсов по всему миру
Беспрецедентный случай уменьшения источников пресноводных ресурсов по всему миру
Погадаем? Как весело провести время с друзьями на Новый год
Погадаем? Как весело провести время с друзьями на Новый год
В Йошкар-Оле пройдет выставка оригинальных елочных украшений
В Йошкар-Оле пройдет выставка оригинальных елочных украшений
Младший сын Меладзе и Джанабаевой впервые совершил светский раут
Младший сын Меладзе и Джанабаевой впервые совершил светский раут
Китайца госпитализировали после того, как он понюхал свои носки
Китайца госпитализировали после того, как он понюхал свои носки
Самые захватывающие книги
Самые захватывающие книги
"Мисс Вселенной" стала филиппинка
"Мисс Вселенной" стала филиппинка
Дальний Восток
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?

Почему приостановлен громкий проект "Никарагуанский канал"? И почему уже не слышно о намерениях вернуть Тайвань? Неужели Китай отступил и закрыл эти вопросы? На эти и многие другие темы "Правде.Ру" дал экспертные комментарии президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ