Минтруд предупредил - число безработных взлетит в 2019 году

В Министерстве труда Российской Федерации считают, что в стране в скором времени резко подскочит количество безработных. Все из-за, уверены специалисты, повышения пенсионного возраста и увеличения пособия по безработице.
На данный момент, отмечают в российском ведомстве, по стране зарегистрировано 800 тысяч безработных. Размер пособия по безработице же на сегодняшний день в России составляет от 850 рублей до 5 тысяч рублей. С 1 января 2019 года, отмечают в Министерстве труда Российской Федерации, размер пособия увеличится почти вдвое.
И в следующем году, утверждают специалисты российского ведомства, численность официально зарегистрированных безработных в России увеличится на 38 %. Так, в поисках работы в следующем году на биржи занятости могут обратиться порядка 1,1 миллиона граждан Российской Федерации.
Тех же россиян, что предпочитают искать работу через друзей, родственников и знакомых, а не обращаться за помощью к государству, указывают специалисты, в разы больше.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионеру и ветерану труда из Магадана пришла надбавка к пенсии в размере 683 рублей. Россиянина, что примечательно, такая "подачка" оскорбила. Недовольный властью мужчина решил отправить эти семь сотен рублей в Москву, самому Дмитрию Медведеву.
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