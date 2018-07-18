Минтруд надеется на резкое сокращение числа пенсионеров в России

Минтруда планирует, что число пенсионеров в ближайшие годы сократится. Об этом заявил Максим Топилин, глава министерства.
Он рассказал, что, если пенсионную реформу удастся провести, то в стране станет на 11% пенсионеров меньше, чем при нынешних возрастных рамках. К 2024 году количество граждан, относящихся к этой категории, сократится на 4,6 млн человек.
"Если мы ничего не делаем, к 2024 году (расчеты мы сейчас уточняем. - Прим.ред.)... мы видим, что считается 42,1 миллиона пенсионеров - это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 миллионов", - рассказал министр.
"«Мы исходим из того, что все-таки рабочие места в Российской Федерации, с учетом тех задач, которые перед нами поставлены руководством... в том числе и производительность труда, и количество, будут расти", - добавил Топилин.
Ранее "Правда.Ру" писала, пенсионная реформа, которая может начаться уже в следующем году, переносит возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 лет до 65 (это поэтапно должно произойти к 2028 году), а для женщин - с 55 до 63 лет (ожидается к 2034 году). При этом россиянам было обещано, что средняя пенсия в 2019 году будет доведена до обещанных Минтрудом 15 тысяч 400 рублей.
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