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Источник Правда.Ру

"Натали Турс" по-прежнему "кидает" клиентов

Общество

Туроператор до сих пор не начал массово выплачивать компенсации своим клиентам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.   

"Натали Турс" по-прежнему "кидает" клиентов. 389720.jpeg
Фото: twitter.com/ @quirarteesor191

Она рассказала, что единственный раз "Натали Турс" осуществила выплату компенсации 4 июля. Ее сумма составила 800 тысяч рублей. 

"Клиенты и турагенты "Натали Турс" находятся сейчас в сложной ситуации, потому что должен идти процесс компенсации, но по нашим данным, они еще не выплачиваются. Компания по-прежнему действует, пытается выйти из этого штопора, но тактика "Натали Турс" с каждым днем становится все более неясной", - заявила Ломидзе. 

При этом исполнительный директор АТОР отметила, что сейчас за границей остаются примерно 200 туристов, которые являются клиентами туроператора. 

Многие путешественники понимают, что в целом туристический рынок в стране стабилен, и проблемы связаны конкретно с "Натали Турс", рассказала Майя Ломидзе. 

Ранее "Правда.Ру" писала, российских путешественников не заселяют в отели из-за долгов туроператора "Натали Турс" перед зарубежными партнерами. Так происходит на курортах Кубы, Турции, Греции, Испании, Италии и на Мальдивах.

По информации СМИ, туроператор задолжал несколько десятков миллионов долларов. Именно по этой причине отели, которые сотрудничают с "Натали Турс", стали требовать с отдыхающих оплатить проживание еще раз. Стоит отметить, что трудности россиян на этом не заканчиваются: им не предоставляют трансфер до места временного проживания.

Ранее туроператор предупредил, что с начала июля отменит ряд чартерных рейсов, по словам президента компании Владимира Воробьева, из-за низкой рентабельности. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что эта мера коснется полетов в Катанию, Анталию, Неаполь, Ираклион, Барселону и Римини.

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Темы Россия клиенты туристы Натали Турс компенсация
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