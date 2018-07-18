"Натали Турс" по-прежнему "кидает" клиентов

Туроператор до сих пор не начал массово выплачивать компенсации своим клиентам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Фото: twitter.com/ @quirarteesor191

Она рассказала, что единственный раз "Натали Турс" осуществила выплату компенсации 4 июля. Ее сумма составила 800 тысяч рублей.

"Клиенты и турагенты "Натали Турс" находятся сейчас в сложной ситуации, потому что должен идти процесс компенсации, но по нашим данным, они еще не выплачиваются. Компания по-прежнему действует, пытается выйти из этого штопора, но тактика "Натали Турс" с каждым днем становится все более неясной", - заявила Ломидзе.

При этом исполнительный директор АТОР отметила, что сейчас за границей остаются примерно 200 туристов, которые являются клиентами туроператора.

Многие путешественники понимают, что в целом туристический рынок в стране стабилен, и проблемы связаны конкретно с "Натали Турс", рассказала Майя Ломидзе.

Ранее "Правда.Ру" писала, российских путешественников не заселяют в отели из-за долгов туроператора "Натали Турс" перед зарубежными партнерами. Так происходит на курортах Кубы, Турции, Греции, Испании, Италии и на Мальдивах.

По информации СМИ, туроператор задолжал несколько десятков миллионов долларов. Именно по этой причине отели, которые сотрудничают с "Натали Турс", стали требовать с отдыхающих оплатить проживание еще раз. Стоит отметить, что трудности россиян на этом не заканчиваются: им не предоставляют трансфер до места временного проживания.

Ранее туроператор предупредил, что с начала июля отменит ряд чартерных рейсов, по словам президента компании Владимира Воробьева, из-за низкой рентабельности. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что эта мера коснется полетов в Катанию, Анталию, Неаполь, Ираклион, Барселону и Римини.