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Источник Правда.Ру

Черчесов, Дзюба и Акинфеев "поселятся" в центре Москвы. Их нарисуют граффитчики

Общество

Граффити с изображением российских футболистов и главного тренера начали рисовать еще во время проведения чемпионата мира по футболу. Портреты появились и в Санкт-Петербурге, и в подмосковном Щелкове. Теперь очередь дошла и до центра столицы. 

Черчесов, Дзюба и Акинфеев "поселятся" в центре Москвы. Их нарисуют граффитчики. 389711.jpeg
Фото: instagram.com/kindness81

Граффитчики начали работу над новыми портретами Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы. Изображения будут украшать одноэтажную трансформаторную подстанцию на улице Садовническая. Об этом сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на пресс-службу Московской объединенной электросетевой компании. 

Сейчас граффити готово частично. В скором времени портреты будут закончены полностью и их смогут увидеть все желающие. 

Ранее "Правда.Ру" писала, Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы предложил вручить Станиславу Черчесову, главному тренеру российской сборной, главе оргкомитета ЧМ-2018 Алексею Сорокину и футболистам национальной команды почетные грамоты.

Так депутаты хотят поблагодарить за успешное выступление сборной на чемпионате мира всех причастных. 

Сборная России впервые в новейшей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Путевку в этот этап соревнований футболисты вырвали у испанцев, обыграв их в мачте 1/8 финала по пенальти. 

Но в полуфинал россиянам пробиться не удалось. Здесь победу одержала сборная Хорватии, которая также, как и хозяева в предыдущем матче, обыграла команду по пенальти. 

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Темы Россия Москва граффити Артем дзюба Игорь Акинфеев сборная России Станислав Черчесов
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