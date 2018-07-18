Черчесов, Дзюба и Акинфеев "поселятся" в центре Москвы. Их нарисуют граффитчики

Граффити с изображением российских футболистов и главного тренера начали рисовать еще во время проведения чемпионата мира по футболу. Портреты появились и в Санкт-Петербурге, и в подмосковном Щелкове. Теперь очередь дошла и до центра столицы.

Фото: instagram.com/kindness81

Граффитчики начали работу над новыми портретами Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы. Изображения будут украшать одноэтажную трансформаторную подстанцию на улице Садовническая. Об этом сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на пресс-службу Московской объединенной электросетевой компании.

Сейчас граффити готово частично. В скором времени портреты будут закончены полностью и их смогут увидеть все желающие.

Ранее "Правда.Ру" писала, Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы предложил вручить Станиславу Черчесову, главному тренеру российской сборной, главе оргкомитета ЧМ-2018 Алексею Сорокину и футболистам национальной команды почетные грамоты.

Так депутаты хотят поблагодарить за успешное выступление сборной на чемпионате мира всех причастных.

Сборная России впервые в новейшей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Путевку в этот этап соревнований футболисты вырвали у испанцев, обыграв их в мачте 1/8 финала по пенальти.

Но в полуфинал россиянам пробиться не удалось. Здесь победу одержала сборная Хорватии, которая также, как и хозяева в предыдущем матче, обыграла команду по пенальти.