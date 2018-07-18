Россиянки назвали настоящие причины романов с иностранцами

Более половины россиянок желают отношений с иностранцами. Такие результаты показал опрос агентства ZOOM MARKET.

Фото: http://ru.fifa.com

Социологи также узнали, что у 12% (это каждая 10 девушка) были или есть отношения с гражданами иных государств. Этому способствовал прошедший в России ЧМ-2018.

Кроме того, стало ясно: активнее заводят романы с приезжими из других стран девушки младше 23 лет. Опрошенные объяснили, почему их выбор падает не на соотечественников: 67% считают это шансом покинуть страну с мужем-иностранцем; 26% привлекает открытость гостей и внешние данные; 7% падки на экзотику.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, какое заявление перед ЧМ-2018 сделала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она, вспомнив ситуацию, сложившуюся после Олимпиады-1980, предупредила россиянок о риске стать матерями-одиночками. Кроме того, по словам спикера, страдают от этого дети. Она назвала "бедой" ситуацию, когда отец ребенка — человеке иной расы, и призвала рожать "своих детей".

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