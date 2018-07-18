Пенсионерка пошла гулять с собакой после удара молнии

Долг превыше всего. Наверное, это один из основных жизненных принципов 78-летней Валентины Игнатьевны, которая, дабы дочь и зять могли отдохнуть в Турции, согласилась ежедневно ездить из одного конца Москвы в другой, чтобы выгуливать питомца молодых. И занималась она этим благородным делом в течение двух недель, пока в прошлое воскресенье с ней не произошла история, закончившаяся чудесным спасением. Что лишний раз подтверждает известную истину о том, что за добрые дела обязательно следует вознаграждение свыше.

Итак, уже привычно направившись из района Преображенской площади, где она живет, на улицу Василисы Кожиной, пожилой женщине пришлось пересмотреть маршрут из-за технических проблем в метро. Она смогла доехать лишь до станции "Университет", а далее ей пришлось воспользоваться верхним транспортом. Лишь к 19:45 она добралась до пункта назначения.

Когда Валентина Игнатьевна подошла к подъезду, над город уже сгустились темные тучи. В двух шагах от пенсионерки сверкнула молния и послышался гром. Быстро юркнув в квартиру, она постаралась поскорее вывести заждавшегося ее питомца на улицу. Однако, уже выйдя, женщина почувствовала сильное недомогание и поняла, что молния ее все-таки задела.

Вернувшись в квартиру и измерив давление, Валентина Игнатьевна ахнула — прибор показывал 200 на 140. К тому же она осознала, что оглохла на левое ухо… Сама по профессии медик - женщина позвонила в скорую помощь. Приехавшие врачи сделали пенсионерке кардиограмму, показавшую, что сердце не пострадало. Узнав об этом, мужественная женщина отправилась домой.

Между тем чувствует себя Валентина Игнатьевна хорошо, только слух пока не восстановился.

Читайте также:

Молнии выбирают жертву неслучайно

Чудесные спасения в небе и под водой