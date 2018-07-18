Государство обеспечит новорожденных подгузниками и чепчиками

В Минпромторге разработали программу, по которой россиянки, ставшие мамами, будут получать при выписке из роддома специальный набор. Состоять он будет из 12 предметов. Об этом сообщают "Известия".

В министерстве уже разработали перечень необходимых маме и малышу вещей. Это одеяло, пелёнка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка и влажные салфетки.

Этот вариант набор не окончательный. Представители минпромторга отметили, что список будут редактировать в соответствии советами и пожеланиями врачей-педиатров, родителей и других специалистов.

Такая программа, считают в министерстве, поможет не только молодым родителям, но и производителям детской продукции.