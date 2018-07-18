Извинения под угрозой суда: Маск покаялся перед оскорбленным им дайвером

Британский инженер и предприниматель Илон Маск принес извинения дайверу — участнику операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде, которого он на своей странице в "Твиттере" назвал педофилом.

Как ранее писала "Правда.Ру", первоначально резкое высказывание в адрес Маска позволил себе сам аквалангист, сказавший, что тот (Маск) "может засунуть свою подводную лодку куда подальше", имея в виду, что недопустимо использовать неиспытанное устройство, подвергая детей риску. Маск же написал, что не видел дайвера на месте спасательной операции, и попросил показать видео, на котором были бы доказательства его участия в спасении попавших в переделку школьников. А затем добавил уже лишнее: "Знаешь что, не утруждайся показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере №5 без проблем. Извини, педофил, ты сам попросил об этом".

Нынешние извинения Маска однако прозвучали не слишком искренне. Извиняясь перед мистером Унсуортом, Маск не забыл отметить, что дайвер действовал против него. Также он подчеркнул, что чувствует вину и перед компаниями, которые представляет, добавив: "Вина только моя и только моя".

Скорее всего, на публичное принесение извинений Маска вынудили деловые партнеры, а также перспектива суда, поскольку оскорбленный дайвер готовил соответствующий иск.

Читайте также:

Ревность зла: Маск назвал спасителя детей "педофилом"

Спасение детей по-голливудски: происшествие в затопленной пещере Таиланда экранизируют

Все на свободе: опубликовано видео спасения детей из пещеры в Таиланде

В тайской пещере спасали человечность

Все спасенные из пещеры дети заражены

Все умрут? Тайские власти засекретили спасение детей из пещеры

Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев

Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде