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Извинения под угрозой суда: Маск покаялся перед оскорбленным им дайвером

Общество

Британский инженер и предприниматель Илон Маск принес извинения дайверу — участнику операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде, которого он на своей странице в "Твиттере" назвал педофилом.

Извинения под угрозой суда: Маск покаялся перед оскорбленным им дайвером. 389697.jpeg

Как ранее писала "Правда.Ру", первоначально резкое высказывание в адрес Маска позволил себе сам аквалангист, сказавший, что тот (Маск) "может засунуть свою подводную лодку куда подальше", имея в виду, что недопустимо использовать неиспытанное устройство, подвергая детей риску. Маск же написал, что не видел дайвера на месте спасательной операции, и попросил показать видео, на котором были бы доказательства его участия в спасении попавших в переделку школьников. А затем добавил уже лишнее: "Знаешь что, не утруждайся показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере №5 без проблем. Извини, педофил, ты сам попросил об этом".

Нынешние извинения Маска однако прозвучали не слишком искренне. Извиняясь перед мистером Унсуортом, Маск не забыл отметить, что дайвер действовал против него. Также он подчеркнул, что чувствует вину и перед компаниями, которые представляет, добавив: "Вина только моя и только моя".

Скорее всего, на публичное принесение извинений Маска вынудили деловые партнеры, а также перспектива суда, поскольку оскорбленный дайвер готовил соответствующий иск.

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Темы суд дети пещера Таиланд Илон Маск извинение оскобление
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