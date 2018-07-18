Индекс социального настроения россиян рухнул

Лето 2018 года ознаменовалось для всей России не только футбольным празднеством, но и непопулярной в народе пенсионной реформой. Пал не только уровень доверия к действующей власти. Ухудшились также настроения и ожидания россиян.
Россияне стали более скептически относиться не только к ситуации в стране в целом, но и к уровню собственного благосостояния. Так, россияне опасаются не только регресса экономики страны, но и того, что в будущем не смогут поддерживать привычный для себя уровень жизни. Отлично иллюстрирует настроения россиян так называемый Индекс Социальных настроений, подсчитываемый Левада-Центром. Так, Индекс Социальных настроений заметно снизился, если не сказать рухнул — на 10 % по сравнению с февралем текущего года и аж на 13 % по сравнению с апрелем.
В Индекс Социальных настроений входят такие показатели, как удовлетворенность действиями власти, ожидания на будущее для страны в целом и собственной семьи, оценка сегодняшнего личного положения и оценка ситуации в стране в целом. Так, абсолютно все эти показатели устремились вниз — россияне все более скептически относятся как к умению государства решать насущные проблемы, так и к тому, что в дальнейшем они сами смогут обеспечивать себе и своим близким достойный уровень жизни.
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