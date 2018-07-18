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Источник Правда.Ру

Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу

Общество

Жители Ленинградской, Саратовской и Калининградской областей более иных граждан РФ поддерживают пенсионную реформу, проводимую правительством. Такие данные представлены в обзоре Фонда "Петербургская политика".

Названы регионы-предатели
Фото: соц.сети/ https://vk.com

Также одобряют начинание в Алтайском и Приморском крае, Томской, Кировской и Архангельской областях, а также в Карелии, Марий Эл, Чувашии и Мордовии.

Не согласны с происходящим в Москве, Дагестане, Чечне и Якутии, в Омской, Владимирской, Ярославской, Кемеровской, Орловской, Иркутской областях, а также Еврейской ОА и Камчатском крае.

В тексте, представленном "Петербургской политикой", сказано: губернаторы вовлечены в реформу меньше, чем парламенты. При этом граждане стали больше поддерживать региональных глав. Также отмечается, что большинство участников дискуссии поддерживают инициативу о повышении пенсионного возраста.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, кому не стоит беспокоиться из-за грядущей реформы: тем, у кого уже есть право на досрочную пенсию. Это люди, посвятившие себя педагогике, медицине, культуре, вредной и опасной работе, спасению людей, по должностным инструкциям обязанные взаимодействовать с осужденными. Не стоит беспокоиться из-за повышения пенсионного возраста женщинам, воспитавшим 3 или более детей, инвалидам детства и опекунам. Остальным гражданам правительство предлагает работать до 65 и 63 лет (данные для мужчин и женщин соответственно).

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