Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Беднеющие россияне перестали интересоваться наукой

Общество

Россияне теряют интерес к новостям из мира науки. Такое заявление сделали эксперты ВЦИОМ, опросив 1 600 человек из 138 населенных пунктов. Социологи также подчеркнули, что менее всего интересна эта тема женщинам, а также малообразованным и плохо обеспеченным мужчинам.

Беднеющие россияне перестали интересоваться наукой. 389674.jpeg

Эксперты сопоставили результат опроса 2018 года с аналогичными за 2007, 2011 и 2013 годы. Пять раз россиян спрашивали, интересуют ли их последние достижения в технике и науке. В начале исследования 68% граждан отвечали утвердительно, однако через 6 лет так сказали лишь 47%.

Стоит отметить, что больше всего россияне интересуются медициной (четверть опрошенных), далее идут технические новинки (19%), космос (16%). Остальные дисциплины, а их социологи подразделили на мелкие категории, интересуют менее 7%.

Мало кто из опрошенных знает имена людей, двигающих науку — лишь 20% сумели вспомнить фамилии. Из российских ученых чаще всего упоминали имена Жореса Алферова, Сергея Капицы и Андрея Сахарова.

В этом контексте стоит отметить доклад, созданный на основе различных опросов на схожие темы, "Нужны ли населению научные знания". В нем сделано заключение о том, что граждане РФ склонны верить в науку и при этом не понимать сути ее достижений.

Читайте также:

Генетики берут след…

Министр энергетики рассказал, что в России думают о контракте по транзиту через Украину Министр энергетики рассказал, что в России думают о контракте по транзиту через Украину

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Что тормозит российскую науку?
Темы наука опрос россиян интерес к науке россияне и наука
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Зачем Бог сотворил мир
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Аналитика
Шесть способов быть обманутым
Читательский топ
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
Ватикан разрешил "христовым невестам" наслаждаться интимом
Беднеющие россияне перестали интересоваться наукой
Ученые предупредили о скором уничтожении интернета
Серебристые облака: не пропустите редкое атмосферное явление
Сотни рабочих взбунтовались в Тобольске из-за зарплаты
Министр энергетики рассказал, что в России думают о контракте по транзиту через Украину
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Марк Глухов 3D-моделист выиграл у госдепа дело об оружии Марк Глухов Василий Амирджанов Русские спецслужбы забили свои пенальти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ангела Меркель всегда в списке Forbes Соломон Соловьев
Комментарии
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Раскрыта семейная тайна «фабриканта» Романа Архипова
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Министр энергетики рассказал, что в России думают о контракте по транзиту через Украину
В Турции раскрыли детали смертельной ссоры россиянина и украинца
Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?
Леонид ИВАШОВ — о создании военно-учебных центров при вузах
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
ФБР объявило Познера агентом КГБ
Литва скажет Путину и Трампу, как нужно себя вести
В Турции раскрыли детали смертельной ссоры россиянина и украинца
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России

О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.

Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался