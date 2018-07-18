Беднеющие россияне перестали интересоваться наукой

Россияне теряют интерес к новостям из мира науки. Такое заявление сделали эксперты ВЦИОМ, опросив 1 600 человек из 138 населенных пунктов. Социологи также подчеркнули, что менее всего интересна эта тема женщинам, а также малообразованным и плохо обеспеченным мужчинам.

Эксперты сопоставили результат опроса 2018 года с аналогичными за 2007, 2011 и 2013 годы. Пять раз россиян спрашивали, интересуют ли их последние достижения в технике и науке. В начале исследования 68% граждан отвечали утвердительно, однако через 6 лет так сказали лишь 47%.

Стоит отметить, что больше всего россияне интересуются медициной (четверть опрошенных), далее идут технические новинки (19%), космос (16%). Остальные дисциплины, а их социологи подразделили на мелкие категории, интересуют менее 7%.

Мало кто из опрошенных знает имена людей, двигающих науку — лишь 20% сумели вспомнить фамилии. Из российских ученых чаще всего упоминали имена Жореса Алферова, Сергея Капицы и Андрея Сахарова.

В этом контексте стоит отметить доклад, созданный на основе различных опросов на схожие темы, "Нужны ли населению научные знания". В нем сделано заключение о том, что граждане РФ склонны верить в науку и при этом не понимать сути ее достижений.

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