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Конца света не будет: астрологи отказались от неутешительных прогнозов

Общество

Астрологи рассказали, что предсказанный греческим физиком-астрологом Георгисом Гьялвасом конец света (событие должно было произойти нынешним летом), отменяется. По их мнению, на это есть ряд причин.

Конца света не будет: астрологи отказались от неутешительных прогнозов. 388288.jpeg

Еще предыдущий год Огненного Петуха прогнозировался как неспокойный и турбулентный, грозящий закончиться ядерным апокалипсисом. Однако человечество "протянуло" до лета 2018 года, да и итоги саммита США и Северной Кореи в Сингапуре несколько сбавили общемировую напряженность. И потому конец света, если и не отменяется, то, по крайней мере, откладывается, вопреки прогнозу Гьялваса.

Напомним, что Георгис Гьялвас — "Греческий Тесла", как его называли, в свое время работал над самыми секретными проектами Пентагона, был знаком со многими высокопоставленными личностями. До поры до времени он хранил молчание обо всем, что знал и видел, но незадолго до кончины в 2003 году поделился информацией, которой обладал, с супругой, а та передала ее журналистам. Гьялвас сказал, что якобы существует некий "внеземной центр принятия решений", согласно плану которого на планете "начнется новая эра". И решающим в этом смысле он называл 2018 год, когда должна произойти "общепланетарная депопуляция".

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Конец света отменяется
Темы саммит астрология конец света
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