Царица "синих китов" приговорена. Детей не вернуть...

В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении Елизаветы Ф. Девушку признали виновной в склонении подростков к самоубийству. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского суда.

Как установило следствие, летом прошлого года девушка зарегистрировалась в одной из популярных социальных сетей под чужим именем. Там она вступила в переписку с несовершеннолетним. Преимущественно Елизавета Ф. обсуждала с подростком тему смерти и суицида. Также подсудимая "подсовывала" своей жертве различные материалы, что формировали у подростка мысли о самоубийстве. Позднее Елизавета Ф. вовлекла собеседника в игру "Синий кит" и стала уговаривать собеседника совершить самоубийство, обещая даже помочь с этим.

Аналогичную переписку подсудимая вела и с другим подростком. Привели ли действия злоумышленницы к самоубийству детей, неизвестно.

Елизавету Ф. Санкт-Петербургский суд приговорил к году лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также признавшую свою вину девушку суд обязал пройти принудительное лечение у психиатра.

Напомним, что в первый раз о "группах смерти" в социальных сетях заговорили в 2016 году. Сообщалось, что там подростков подначивают к совершению самоубийства. В то же время был задержан один из администраторов игры "Синий Кит" Филипп Будейкин. В 2017 году был отмечен рост популярности "групп смерти". Глава Российской Федерации Владимир Путин в том же году подписал закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти". Согласно ему, в УК РФ были внесены две новых статьи. Одна — о склонении к самоубийству, вторая — о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook