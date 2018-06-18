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Источник Правда.Ру

Мигранты из Украины и СНГ отсылают из России миллиарды долларов

Общество

Роль трудовых мигрантов в мировой экономике оценивается экспертами по-разному. Одни видят их действия позитивными для экономики, иные же считают их приезд экономической угрозой.

Мигранты из Украины и СНГ отсылают из России миллиарды долларов. 388270.jpeg
Фото: Fotodom.ru

В России к трудовым мигрантам относятся настороженно. Если призвать на помощь цифры, по итогам 2017 года из РФ физические лица отправили 43,8 млрд долларов (в том числе в страны СНГ 12,9 млрд долларов), а поступления в нашу страну от работающих за рубежом россиян составили около 20,8 млрд долларов. Таким образом, как пишет "Независимая газета", Россия выступает нетто-экспортером денег мигрантов.

Нацбанк Грузии сообщает, что денежные переводы физлиц из России в январе-мае 2018 года составили почти треть всех перечислений в страну.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что за последнее время денежные переводы из России увеличились на четверть.

Растущие объемы трансграничных платежей трудовых мигрантов в страны СНГ связывают с постепенным восстановлением экономики России после кризиса. В целом из России в страны СНГ в прошлом году было отправлено 12,9 млрд долларов, это на 27,4% больше по сравнению с 2016 годом, когда мигранты отправили домой более 10 млрд долларов.

К сожалению, отъезд из России высококвалифицированных кадров не восполняется за счет приезжающих на работу к нам мигрантов, поскольку у последний квалификация в основном низкая. Однако от привлечения мигрантов имеется денежная выгода. Речь идет о продаже им патентов. Так, в 2017 году 1,7 млн патентов трудовым мигрантам в России составил доход в 51 млрд рублей.

С января стоимость патентов была повышена практически во всех регионах России.

Что касается высококвалифицированных россиян, работающих за границей, их число оценивается примерно в 1,5 млн человек. По словам вице-премьера Ольги Голодец, это представляет опасность для страны. Дешевый же труд мигрантов, по ее мнению, негативно влияет на общероссийский уровень зарплат, которые должны расти, чтобы экономика развивалась.

Интересно, что и на Украине к трудовой миграции относятся плохо, называя ее одной из самых больших угроз для государства. Кстати, Украина, еще недавно занимавшая третье место по объему получаемых из России семейных денежных переводов, сейчас переместилась на шестое (750 млн долларов в 2017 году против 1 млрд в 2016-м).

Между тем в мире влияние трудовых мигрантов воспринимают скорее положительно. В ООН считают, что они помогают мировой экономике, высылая деньги семьям.

Западные эксперты видят семейные денежные переводы важным элементом повестки дня правительств и международных организаций по всему миру. По их мнению, труд гастарбайтеров помогают ликвидировать нищету и голод, повысить качество образования.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", потребность России в работниках из сопредельных государств постепенно снижается. И работа по сокращению доли гастарбайтеров на российском рынке труда должна продолжиться. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

При этом она подчеркнула, что процесс сокращения доступа трудовых мигрантов происходит с учетом интересов российской экономики.

Если в 2015 году доля трудовых мигрантов в торговле составляла 25%, а в пассажирском автотранспорте — 50%, то сейчас заметно ее серьезное уменьшение. По данным за последний период, доля мигрантов сократилась в торговле до 15%, а в автотранспорте — до 28%.

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Темы Россия работа мигрант Украина экономика
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