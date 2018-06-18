Гигантский поклонный крест установлен в воронке от Челябинского метеорита

На берегу озера Чебаркуль в Челябинской области установили православный крест в память о Челябинском метеорите.

Это не первый монумент, посвященный небесному телу, взорвавшемуся 15 февраля 2013 года в атмосфере над Южным Уралом.

В мае на берегу озера Чебаркуль установили памятник Челябинскому метеориту в виде камня, который разделяет изогнутые металлических пластины.

Что касается нового памятника — он сооружен по инициативе верующих и, по словам настоятеля чебаркульского храма Преображения Господня протоиерея Димитрия Егорова, станет для местных жителей "духовным щитом".

Напомним, что в 2013 году метеорит упал в озеро Чебаркуль. Тогда из-за сильного толчка и ударной волны в Челябинске и области в некоторых зданиях оказались выбиты стекла. Впоследствии метеорит извлекли из водоема. Ныне самый большой его фрагмент находится в историческом музее Южного Урала.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", отдельные осколки метеорита, которые тогда подбирали местные жители, разошлись позже по всему миру — по научным лабораториям и коллекционерам. Им приписывали исцеляющие и даже магические свойства. Шарлатаны всех мастей завлекали легковерных с помощью обычных камешков с ближайшего двора, которые выдавали за осколки или даже вырезанные с Чебаркульского камня части.

Кстати, такие массивные метеориты падают на Землю в среднем один раз в сто лет. Так что примерно век земляне могут спать спокойно, хотя, конечно, тоже — теоретически. А на практике — мало ли что.

Ведь, к примеру, Челябинский метеорит был всё-таки сравнительно небольшим, а по сравнению с предшествующим — Тунгусским, и вовсе малютка. Поэтому остаётся вопрос: засчитывать ли данный экземпляр как событие века или нет.

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