Сызрань ответила ЧМ-2018 чемпионатом по шаурме

В то время как чемпионат мира по футболу набирает обороты, в третьем по величине городе Самарской области - Сызрани решили устроить свое соревнование - по поеданию шаурмы на скорость. Чемпионат, приуроченный ко Дню молодежи, пройдет 27 июня.
За звание самого быстрого едока планируют бороться не менее двух десятков человек. А уже в финале за титул чемпиона сразятся шесть счастливчиков. Победителя наградят денежным сертификатом в две тысячи рублей.
Вообще, ЧМ-2018 вдохновил многих творческих личностей на произведения, связанные с событием.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Семен Слепаков сочинил ироническую песню, по сюжету которой тренером сборной России по футболу назначают Рамзана Кадырова.
Также свое музыкальное произведение на суд публики вынес актер Сергей Безруков. Его группа "Крестный папа" выпустила клип-напутствие российской сборной на песню "Прорываться".
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План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
Спор о справедливости пенсионной реформы смешон. Речь ведь не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.
На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.
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