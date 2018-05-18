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Посмел перечить: подмосковный депутат дал подростку пощечину

Общество

Инцидент произошел на школьном стадионе села Ельдигино. Андрей Одинцов прибыл туда с рабочим визитом — проверить работу подрядчиков. На трибунах стадиона в это время находились школьники, освобожденные от занятий физической культурой. Как показалось депутату, молодые люди вели себя слишком вызывающе и громко шумели.

Посмел перечить: подмосковный депутат дал подростку пощечину. 386991.jpeg
Фото: личное фото vk.com

Намереваясь урезонить учащихся, Андрей Одинцов подошел к ним и сделал замечание. Завязался словесный конфликт — подростки уверяли, что никому не мешают. Один из школьников спросил: "А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья". Тогда разбушевавшийся депутат дал подростку пощечину.

Очевидцы произошедшего записали инцидент на видео и рассказали о случившемся учителю физкультуры. Андрея Одинцова даже пригласили на беседу с директором школы, но к консенсусу стороны так и не пришли. Вину свою подмосковный депутат не признал, извиняться ни перед кем не стал и отметил также, что "знает, как работать с молодежью".

Родители мальчика, попавшего под горячую руку, рассказали журналистам, что зафиксировали у мальчика побои, и в данный момент готовят заявление в суд. Андрей Одинцов тем временем никак не комментирует сложившуюся ситуацию, отказываясь выходить на связь со средствами массовой информации.

Стоит отметить, что Андрей Одинцов является обладателем черного пояса по каратэ.

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Темы Москва депутат школьник Андрей Одинцов
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