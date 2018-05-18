Инцидент произошел на школьном стадионе села Ельдигино. Андрей Одинцов прибыл туда с рабочим визитом — проверить работу подрядчиков. На трибунах стадиона в это время находились школьники, освобожденные от занятий физической культурой. Как показалось депутату, молодые люди вели себя слишком вызывающе и громко шумели.
Намереваясь урезонить учащихся, Андрей Одинцов подошел к ним и сделал замечание. Завязался словесный конфликт — подростки уверяли, что никому не мешают. Один из школьников спросил: "А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья". Тогда разбушевавшийся депутат дал подростку пощечину.
Очевидцы произошедшего записали инцидент на видео и рассказали о случившемся учителю физкультуры. Андрея Одинцова даже пригласили на беседу с директором школы, но к консенсусу стороны так и не пришли. Вину свою подмосковный депутат не признал, извиняться ни перед кем не стал и отметил также, что "знает, как работать с молодежью".
Родители мальчика, попавшего под горячую руку, рассказали журналистам, что зафиксировали у мальчика побои, и в данный момент готовят заявление в суд. Андрей Одинцов тем временем никак не комментирует сложившуюся ситуацию, отказываясь выходить на связь со средствами массовой информации.
Стоит отметить, что Андрей Одинцов является обладателем черного пояса по каратэ.
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