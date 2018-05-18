За недостоверные посты и новости хотят сажать

В России ужесточат наказание за распространение недостоверной информации. Злостным нарушителям грозит уголовное преследование. Соответствующий законопроект рассмотрит Государственная Дума РФ.
Авторы предлагают различные виды наказаний: от штрафа в 50 тысяч рублей до лишения свободы сроком на один год. Кроме того, распространение недостоверной информации может повлечь за собой штраф, равный заработной плате осужденного за полгода, 240 часов обязательных работ, а также арест на срок до трех месяцев.
Предполагается, что документ дополнит статью 315 УК РФ в части ответственности за злостное неисполнение судебного решения. Авторы законопроекта — депутаты Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов, сообщает РИА "Новости".
Создатели отмечают, что уголовное преследование станет крайней мерой. Она будет ждать лишь тех, кто уже неоднократно привлекался к административной ответственности по части 4 статьи 17.15 КоАП РФ.
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