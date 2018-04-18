Москву очистили от зимы в рекордные сроки

Коммунальщики и москвичи в минувшие выходные вместе вышли на первый в этом году городской субботник. Общими усилиями 14 апреля было собрано несколько тонн мусора, помыты памятники и почищены водоемы.

Источник фото: vao-mos.info

По данным мэрии, всего было собрано 220 тысяч кубометров мусора, волонтеры расчистили 4,33 тысячи гектаров газонов.

Между тем еще до наступления тепла столице удалось полностью очистить город от снега. Он был вывезен в полном объеме и утилизирован. Некоторые горожане переживали из-за складирования собранного с дорог снега на газонах. По мнению неравнодушных москвичей, растения могли пострадать из-за остатков реагентов. Однако эти опасения оказались беспочвенными.

"Во-первых, снег был убран до наступления оттепели. То есть и сам снег, и почвы еще не начали оттаивать, а значит, поступление загрязняющих веществ в грунт было исключено, — поясняет руководитель Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. — Во-вторых, в самом снеге, который складировался, количество солей незначительно и мало отличается от содержания солей в чистом снеге, так как реагенты на дороге моментально растворяются и либо утекают в канализацию, либо в виде талого снега вывозятся на снегоплавильные пункты. Такой талый снег не будет лежать в виде сугробов просто из-за своей структуры. Максимум, что сейчас можно видеть от реагентов, — это белые камушки местами на газонах. Это карбонат кальция (мраморная крошка), которая при постепенном разрушении улучшает качество почв. Она безопасна".

В рекордно короткие сроки столице удалось вывезти не только снег, но и справиться с весенней пылью, от которой сейчас страдают практически все города России. Во многих муниципалитетах борьба с песчаными поземками началась еще в марте и может продолжаться до осени. Так как, кроме мусора, истертых шин и асфальта, скопившихся за зиму, дорожникам приходится вывозить и десятки тысяч тонн песка, рассыпанного ими же за холодный период.

В Санкт-Петербурге, например, вопрос с пылевыми бурями в последние три года резко обострился. Как только в Северной столице увеличили зимой объемы использования пескосоляных смесей, город утонул в пыли. Врачи фиксируют резкий всплеск заболеваний астмами и аллергиями, люди жалуются на невозможность выйти на улицу, а комитет по благоустройству вынужден тратить сотни миллионов рублей на усиленное мытье и подметание дорог, которые оказываются малоэффективными. В аналогичной ситуации оказались Новосибирск, Тверь, Киров, Петрозаводск и ряд других городов, убирающих город по старинке.

В Москве от использования пескосоляных смесей отказались более 20 лет назад по причине малой эффективности и опасности. Убрать песок полностью практически невозможно. Такой смет к весне становится крайне токсичным, набирая в себя выхлопные газы и нефтепродукты от автотранспорта, измельчаясь и легко поднимаясь в воздух с первым весенним ветром. В столице России используются в основном полностью растворимые противогололедные материалы, которые растворяются со снегом и утилизируются зимой. Весной остается лишь промыть проезжую часть с дорожным шампунем, чтобы убрать зимний мусор и остатки истертых шин и асфальта, чтобы подготовить мегаполис к встрече весны.