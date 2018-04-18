В Москве начался бунт дворников-гастарбайтеров

Дворники Нагорного района Москвы провели собрание у здания ГБУ "Жилищник", на котором обвинили руководство в вымогательстве.

Сообщается, что руководство якобы выплачивает дворникам премии, а потом под угрозой увольнения требуют вернуть деньги в виде откатов. Как пишет группа "Наш Нагорный" в фейсбуке, бригадир тайно сделал запись разговора с начальником участка №6 Нагорного района Максимом Орловым и передал ее журналистам.

Конфликт состоит в том, что за уборку снега после февральского снегопада дворникам начислили премию в размере 52 тыс. руб. При этом руководство потребовало вернуть 35 тыс.

В марте работникам начислили 16-18 тысяч рублей премии, и потребовали вернуть все деньги. Отказавшимся предложили написать заявления об уходе по собственному желанию.

Отметим, что среди работников - русские пенсионеры и мигранты. Оклад дворников составляет около 20 тыс. руб., и даже инвентарь они вынуждены покупать за свой счет.

Итогами выступления стали обещания проведения расследований об откатах. Если по результатам выяснится, что у дворников забирали деньги, то руководство ГБУ "Жилищник" напишет заявление в прокуратуру.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что подмосковные дворы, улицы, жилые и офисные помещения убирал нетипичный дворник. В соответствующую компанию устроился Владимир Фомин, мужчина из Иваново, известный своей страстью к переодеванию в женские вещи, в частности, платья и юбки.

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